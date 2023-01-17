الرئاسة اليمنية تعلن موقفها من التحركات الأخيرة الخاصة بمساعي التوصل الى حل في البلد وتنبه الجميع لخطورة واحدة

الثلاثاء 17 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اكد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام العادل والشامل الذي يضمن شراكة جميع اليمنيين في السلطة والثروة، والانعتاق من خرافات الماضي الامامي المتخلف.

ورحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي لدى لقائه، اليوم، سفير الاتحاد الاوروبي جبرائيل فيناليس، بالمساعي الحميدة للاشقاء والاصدقاء في دعم جهود الامم المتحدة لاحياء العملية السياسية في اليمن على اساس مرجعيات الحل الشامل المتفق عليها محلياً واقليمياً ودولياً، وعلى وجه الخصوص القرار 2216، "في اشارة للحراك الجاري من اطراف عده بينها الامم المتحدة والسعودية، لمحاولة التوصل لتسوية سياسية جديدة في اليمن".

العليمي قال بحسب وكالة سبأ: "ان تشارك الجهود والضغوط القصوى على المليشيات الحوثية الارهابية، ودعم الحكومة الشرعية هي الطريق الامثل لجلب الجماعة المدعومة من النظام الايراني الى مسار السلام، ودفعها على تقديم التنازلات لمصلحة الشعب اليمني وانهاء معاناته الانسانية، واحترام هويته الوطنية والعربية".

ونبه الرئيس، الوسطاء الاقليميين والدوليين، الى خطورة الرضوخ لابتزاز المليشيات الحوثية، وتجاهل انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الانسان، وافكارها العقائدية المتطرفة وارتباطاتها المدمرة بالمشروع الايراني التخريبي العابر للحدود، وما يتطلبه ذلك من اجراءات عقابية رادعة، وفي المقدمة تصنيف الجماعة منظمة ارهابية دولية.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالدعم الاوروبي للاصلاحات التي يقودها المجلس والحكومة..متطلعاً الى انتقال الاصدقاء الاوروبيين من اطار الدعم الفني الى التدخلات الاقتصادية والانمائية الاكثر استدامة والتخفيف من وطأة الازمة الانسانية الأسوأ في العالم.

من جانبه اكد سفير الاتحاد الأوروبي، استمرار الاتحاد في دعم مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة لتحسين الاوضاع المعيشية والاقتصادية والمضي قدماً في اعادة بناء مؤسسات الدولة.

كما اكد السفير فيناليس، دعم الاتحاد الاوروبي لجهود مبعوث الامم المتحدة الرامية لتجديد الهدنة والبناء عليها للتوصل الى اتفاق سلام شامل يلبي تطلعات جميع اليمنيين.