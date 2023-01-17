حادث سير في ''نقيل السياني'' يعكس فشل وتقاعس الجهات المعنية

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توقفت حركة السير، مساء امس الاثنين لساعات بين محافظتي إب وتعز، بسبب حادث إنقلاب شاحنة نقل غاز.
وانقلبت شاحنة نقل غاز، في منطقة "نقيل السياني" وهو الخط الرابط بين محافظتي إب وتعز.
وبحسب مصادر محلية، فقد أصيب سائق الشاحنة بجروح بالغة، في الوقت الذي ظلت الطريق مقطوعة لساعات دون أن تحرك الجهات المعنية ساكنا، قبل ان تعود حركة السير لطبيعتها.