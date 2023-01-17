حادث سير في ''نقيل السياني'' يعكس فشل وتقاعس الجهات المعنية من صنعاء.. المبعوث الأممي يبشر بشأن نتائج نقاشاته مع الحوثيين والشرعية ماذا طلبت الحكومة اليمنية امس امام مجلس الأمن وماذا قال مندوب السعودية؟ تطور جديد وخطير... السعودية تضع خارطة طريق جديدة للتسوية في اليمن وشرط واحد على الحوثيين مقابل دفع رواتب العسكريين التابعين لهم المبعوث الأممي يقدم الشكر للسعودية من صنعاء وجماعة الحوثي تعبر عن غضبها القناة الوحيدة المفتوحة الناقلة لمباراة نجوم النصر والهلال مع باريس سان جيرمان والتوقيت ميسي بمواجهة رونالدو.. تفاصيل قائمة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان في السعودية كشف تفاصيل جديدة حول اتصالات الاحتلال مع السودان إيران تكشف عن أبرز 7 جواسيس اعتقلتهم.. 5 منهم تم إعدامهم في أطول برج بالرياض.. هذه مواصفات مقر إقامة رونالدو وعائلتة
قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الاثنين، إنه أجرى مناقشات "إيجابية وبناءة" مع مجلس القيادة الرئاسي اليمني وجماعة الحوثي خلال الأيام الماضية بشأن الهدنة.
وذكر المبعوث الأممي في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، أنه كان على تواصل مستمر مع الأطراف المحلية والدولية بشأن جهود الوساطة. واضاف "اجريت مناقشات إيجابية وبناءة مع القيادة (الحوثيين) في صنعاء ممثلاً لها مهدي المشاط، وأتطلع قدماً لمواصلة هذه المحادثات".
وتابع: "كما أجريت مناقشات مثمرة مع رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، وكذلك مع الشركاء الإقليميين والدوليين. وآمل أن نتمكن من البناء على هذه المناقشات لضمان أن يتيح عام 2023 مستقبلاً أكثر سلاماً وازدهاراً لرجال ونساء اليمن".
يذكر أن البلاد عادت منذ انتهاء الهدنة الأخيرة في الثاني من أكتوبر إلى نقطة الصفر، بسبب تعنت الحوثيين، ومحاولة فرض شروطهم، ما عرقل الجهود الأممية لتمديد وقف إطلاق النار للمرة الثالثة.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.