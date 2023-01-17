ماذا طلبت الحكومة اليمنية امس امام مجلس الأمن وماذا قال مندوب السعودية؟

الثلاثاء 17 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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طالبت الحكومة اليمنية بدور أكبر للمجتمع الدولي تجاه السلام في اليمن، من خلال الضغط على ميليشيا الحوثي وحلفائها في إيران.

ودعا مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، محمد السعدي، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، إلى إيجاد مقاربة جديدة تجاه السلام لمواجهة التعنت الحوثي.

كما لفت إلى أن كل جهود مجلس الأمن والأمم المتحدة ستظل بعيدة المنال طالما استمر تدخل النظام الإيراني المارق في شؤون اليمن الداخلية.. متهما النظام الإيراني بمواصلة دعم الميليشيات الحوثية لإطالة أمد الحرب وإزهاق أرواح آلاف اليمنيين وتعريض السلم والأمن الإقليمي والدولي للخطر.

تصعيد إيراني

ويعتبر اعتراض مجموعة من السفن التي تحمل الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى اليمن منذ انتهاء الهدنة، تأكيدا على تصعيد نظام طهران عمليات تهريب الأسلحة وتحضيرا لجولة جديدة من الصراع في اليمن.

ودعا مندوب اليمن مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين ووقف هذا السلوك المدمر الذي يهدف من خلاله النظام الإيراني إلى الهروب من الاستحقاقات الداخلية وتلبية مطالب الشعب الإيراني إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة من خلال دعم الميليشيات الإرهابية.

وأضاف "يجب ردع الميليشيات الحوثية وإدراجها ضمن الجماعات الإرهابية".

كما أشار إلى أن الميليشيات الحوثية لا تملك أي رغبة في السلام، وإنما تعمل على استغلال جهود الأمم المتحدة كغطاء لممارسة سلوكها الإرهابي بحق المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن والمنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية والتهرب من أي استحقاقات ضمن جهود السلام.

واتهم السعدي ميليشيا الحوثي بالتضييق على اليمنيات على طريقة التنظيمات الإرهابية، في إشارة إلى القيود المتشددة التي فرضتها الميليشيا على حركة وتنقل ولباس المرأة في مناطق سيطرتها شمال اليمن.

وتطرق مندوب اليمن إلى وضع الناقلة صافر الذي يشكل تهديدًا خطيرًا لليمن والمنطقة والعالم، وأكد أنه ما لم يتم التعامل مع هذا الملف بشكل عاجل، فقد تصحوا المنطقة والعالم يومًا على كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية وهو ما سيضاعف من حجم المعاناة الإنسانية وستكلف عشرات المليارات حال وقوعها، بالإضافة إلى تعطيل خطوط الملاحة الدولية، وتدمير الموارد الاقتصادية والمعيشية لملايين السكان في اليمن والمنطقة .

وحذر من تلاعب ومماطلة الميليشيات الحوثية واستغلال هذا الملف للابتزاز السياسي.. معربا عن دعم الحكومة وتيسيرها للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لمعالجة وضع الناقلة.

من جانبه أكد مندوب السعودية لدى مجلس الأمن السفير عبدالعزيز الواصل، الاثنين، أن تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية بات أمرا ملحا.

وقال في كلمته أمام مجلس الأمن اليوم، إن المملكة لم تلمس في الآونة الأخيرة أي رغبة حقيقية من الحوثيين لإنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل.

كما طالب الواصل مجلس الأمن بـ"اتخاذ إجراءات أكثر صرامة" بحق الحوثيين في حال استمرار مماطلتهم تجاه عملية السلام، مضيفاً أن المجلس أخفق في اتخاذ موقف لإدانة فظائع الحوثيين.

وشدد على أن السعودية مستمرة في دعم الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن وفق المبادرات الدولية والإقليمية.

وتطرق مندوب اليمن إلى وضع الناقلة صافر الذي يشكل تهديدًا خطيرًا لليمن والمنطقة والعالم، وأكد أنه ما لم يتم التعامل مع هذا الملف بشكل عاجل، فقد تصحوا المنطقة والعالم يومًا على كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية وهو ما سيضاعف من حجم المعاناة الإنسانية وستكلف عشرات المليارات حال وقوعها، بالإضافة إلى تعطيل خطوط الملاحة الدولية، وتدمير الموارد الاقتصادية والمعيشية لملايين السكان في اليمن والمنطقة .

وحذر من تلاعب ومماطلة الميليشيات الحوثية واستغلال هذا الملف للابتزاز السياسي.. معربا عن دعم الحكومة وتيسيرها للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لمعالجة وضع الناقلة.