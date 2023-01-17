المبعوث الأممي يقدم الشكر للسعودية من صنعاء وجماعة الحوثي تعبر عن غضبها

الثلاثاء 17 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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هاجمت مليشيا الحوثي المبعوث الأممي هانس غروندبرع، على خلفية إشادته في إحاطته، أمام مجلس الأمن الدولي امس الاثنين بتعاطي السعودية مع جهود السلام.

وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إنه ليس مقبولا للأمم المتحدة أن تتخذَ محافظة صنعاءَ منصةً لتقديمِ الشكرِ لمن لا يستحقّ، في إشارة إلى السعودية التي تقود التحالف.

وأشارت إلى أن السعوديةُ ليست طرفًا محايدًا، بل هي الطرفُ المتزعِّمُ لما تصفه بالعدوان.

وكان الوسيط الأممي الذي وصل أمس صنعاء لعقد مباحثات مع قيادة الحوثيين حول فرص تجديد الهدنة، أعرب في إحاطة لمجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية. قدمها من صنعاء عن تقديره لجهود السعودية وعمان لإحلال السلام.

وقالت مليشيا الحوثي، إن المشاورات مع الوفد العماني حملت أفكاراً إيجابية في ملف صرف مرتبات كافة موظفي الدولة من عائدات النفط والغاز، والفتح الكامل لمطار صنعاء وميناء الحديدة، وفتح الطرقات وتبادل الأسرى.

وزعم رئيس المجلس السياسي التابع للمليشيا مهدي المشاط، أن الملف الإنساني يمثل أولوية في كل الاعتبارات، مشيرا إلى أنه يمثل المدخل السليم والصحيح للانتقال إلى أي ملفات أخرى.

وتأتي تصريحات المليشيا بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء، بعد أيام من مغادرة وفد الوساطة العمانية بعد نقاشات مع الحوثيين.