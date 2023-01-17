ماذا طلبت الحكومة اليمنية امس امام مجلس الأمن وماذا قال مندوب السعودية؟ تطور جديد وخطير... السعودية تضع خارطة طريق جديدة للحل في اليمن وشرط واحد على الحوثيين مقابل دفع رواتب العسكريين التابعين لهم المبعوث الأممي يقدم الشكر للسعودية من صنعاء وجماعة الحوثي تعبر عن غضبها القناة الوحيدة المفتوحة الناقلة لمباراة نجوم النصر والهلال مع باريس سان جيرمان والتوقيت ميسي بمواجهة رونالدو.. تفاصيل قائمة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان في السعودية كشف تفاصيل جديدة حول اتصالات الاحتلال مع السودان إيران تكشف عن أبرز 7 جواسيس اعتقلتهم.. 5 منهم تم إعدامهم في أطول برج بالرياض.. هذه مواصفات مقر إقامة رونالدو وعائلتة اقتصاد الصين يسجل أحد أسوأ معدلات النمو في 2022 بـ600 كلغ متفجرات..تفاصيل مثيرة كيف انتقمت المافيا من أشهر قضاة إيطاليا
اعلنت مجموعة beIN الإعلامية عن حصول قنوات beIN SPORTS على حقوق بث كأس موسم الرياض في جميع المناطق التي تغطيها شبكة المجموعة.
المباراة التي تجمع نجوم نادي النصر والهلال مع نادي باريس جيرمان الفرنسي، تقام يوم الخميس القادم على ملعب الملك فهد بالعاصمة الرياض ، وتنتظر الجماهير مواجهة خاصة بين ميسي ورونالدو المنتقل مؤخرا لنادي النصر.
وستنقل بي ان سبورت القطرية على القناة المفتوحة المباراة التي تنطلق الساعة 8:00م بتوقيت مكة المكرمة.
وسيقود باريس سان جيرمان الفرنسي الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمام نجوم الهلال والنصر حيث سيقودهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.