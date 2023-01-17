القناة الوحيدة المفتوحة الناقلة لمباراة نجوم النصر والهلال مع باريس سان جيرمان والتوقيت

الثلاثاء 17 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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اعلنت مجموعة beIN الإعلامية عن حصول قنوات beIN SPORTS على حقوق بث كأس موسم الرياض في جميع المناطق التي تغطيها شبكة المجموعة.

المباراة التي تجمع نجوم نادي النصر والهلال مع نادي باريس جيرمان الفرنسي، تقام يوم الخميس القادم على ملعب الملك فهد بالعاصمة الرياض ، وتنتظر الجماهير مواجهة خاصة بين ميسي ورونالدو المنتقل مؤخرا لنادي النصر.

وستنقل بي ان سبورت القطرية على القناة المفتوحة المباراة التي تنطلق الساعة 8:00م بتوقيت مكة المكرمة.

وسيقود باريس سان جيرمان الفرنسي الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمام نجوم الهلال والنصر حيث سيقودهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.