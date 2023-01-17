ميسي بمواجهة رونالدو.. تفاصيل قائمة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان في السعودية

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تم الإعلان عن قائمة فريق نجوم الهلال والنصر السعوديين لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي الودية ضمن المنافسة على كأس موسم الرياض.
ومن المقرر أن تقام المباراة مساء الخميس المقبل على ملعب "الملك فهد الدولي" بالعاصمة السعودية الرياض.
وسيقود باريس سان جيرمان الفرنسي الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمام نجوم الهلال والنصر حيث سيقودهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وضمت قائمة نجوم الهلال والنصر 22 لاعبا على رأسهم رونالدو المنتقل حديثا إلى صفوف النصر في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد العويس، أمين بخاري. الدفاع: عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، عبدالله مادو، سلطان الغنام، خليفة الدوسري، علي البليهي.
الوسط: لويس جوستافو، عبدالله الخبيري، عبدالله عطيف، محمد كنو. الهجوم: سالم الدوسري، سامي النجعي، ماتيوس بيريرا، تاليسكا، بيتي مارتينيز، أندريه كاريو، موسى ماريجا، كريستيانو رونالدو.
وسيكون مدرب فريق نجوم الهلال والنصر، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني السابق لفريق ريفر بليت.
وقاد جاياردو 422 مباراة خلال مسيرته التدريبية، وحقق الفوز في 227 مباراة مقابل التعادل في 111 والخسارة في 84.