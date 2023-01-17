في أطول برج بالرياض.. هذه مواصفات مقر إقامة رونالدو وعائلتة

الثلاثاء 17 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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بعد انتقال اللاعب البرتغالي العالمي، كريستيانو رونالدو، وعائلته إلى السعودية، أصبح المكان الذي يسكن فيه النجم العالمي وسط العاصمة الرياض محط اهتمام الكثيرين في العالم.

فقد كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا من الجناح الفندقي الذي يتواجد فيه كريستيانو رونالدو وعائلته، ووصفته بالمنزل الملكي، والذي يقع في برج المملكة حالياً لحين إعداد منزل له للعيش فيه خلال باقي فترة وجوده مع نادي النصر.

وقالت الصحيفة إن المكان الذي يتواجد فيه النجم البرتغالي يعد جناحا ملكيا، ويُوفر له أفضل إطلالة على العاصمة في أكثر الأماكن روعة، وهذا المنزل يقع في أحد أطول المباني في الرياض.

يتكون من طابقين.. و17 غرفة كما أن الجناح يعتبر من أفضل الأجنحة في البرج، ويتكون من 17 غرفة تشغلها عائلته وأصدقاؤه ورجال الأمن، وكل ما يحتاجه رونالدو، يوجد داخل هذا الجناح الفخم، والذي يُعد أحد أفضل الأجنحة في المبنى المكون من 99 طابقا، بحسب الصحيفة.

ويتكون من طابقين، ويضم: غرفة معيشة، ومكتبا خاصا، وغرفة طعام، وغرفة وسائط، ويوفر الجناح الملكي مساحة أقل، ولكن على ارتفاع 2595 قدمًا، وسيظل أكبر من معظم الشقق في بريطانيا، حيث عاش رونالدو مرتين خلال فترتيه مع مانشستر يونايتد.

حجز بشكل خاص كذلك، تكلفة جناح رونالدو الفندقي ليست مدرجة على موقع الفندق، ويجب حجزها بشكل خاص كما هي الحال مع الجناح الملكي المجاور، ولكن يمكن حجز الجناح الرئاسي الأصغر عبر الإنترنت، وتبلغ كلفة الليلة الواحدة فيه 3300 جنيه إسترليني.

وذكرت الصحيفة، سوف يستمتع رونالدو مع شريكته جورجينا رودريغيز وأطفالهما الخمسة بالإطلالة الأكثر روعة للمدينة، وتجربة أرقى الأطعمة في مقر إقامتهم المؤقت من فئة الخمسة نجوم حتى يتم توفير مقر سكن لهم.

وكانت "ديلي ميل" ذكرت في تقرير سابق لها أن رونالدو سينتقل للعيش في أحد الأحياء الفاخرة في العاصمة السعودية، مشيرة إلى أنه سيكون في حي المحمدية وهو حي يتميز بالهدوء والعقارات الفاخرة، أو في حي النخيل وهو حي مشهور بالمدارس الدولية. يذكر أن نادي النصر السعودي أعلن يوم السبت تعاقده مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو رسمياً حتى صيف عام 2025، في صفقة وصفت بالتاريخية