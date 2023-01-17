باالأرقام… ..عدد سكان الصين ينخفض لأول مرة منذ 60 عاما

الثلاثاء 17 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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دلت معطيات هيئة الإحصاء الحكومي الصينية، على أن عدد سكان الصين تراجع إلى 1.411 مليار نسمة في عام 2022، أي بات أقل بـ 850 ألفا من مؤشر نهاية عام 2021 وتشير وسائل الإعلام المحلية إلى أن انخفاض عدد السكان في البلاد حدث لأول مرة منذ 60 عاما.

وقالت هيئة الإحصاء في تقريرها: "بلغ عدد سكان الصين بنهاية عام 2022 مليار و 411 مليون و 750 ألف نسمة (باستثناء سكان هونغ كونغ وماكاو وتايوان والأجانب)، أي أقل بـ 850 ألف نسمة مقارنة بنهاية عام 2021".

ونوه التقرير بأن عدد الولادات وصل العام الماضي إلى 9.56 مليون شخص، وبلغ معدل المواليد لكل ألف شخص 6.77 .

وتوفي في العام الماضي 10.41 مليون مواطن، وبلغ معدل الوفيات لكل ألف شخص- 7.37.

وذكر التقرير أنه بحلول نهاية عام 2022 ، بلغت نسبة التناسب بين الجنسين 104.69، أي ما يقرب من 105 رجال لكل 100 امرأة.

وبلغ عدد السكان الذكور في البلاد 722.06 مليون نسمة، بينما بلغ عدد الإناث 689.69 مليون نسمة. وبلغ عدد السكان في سن العمل (الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 59 عاما ) في نهاية عام 2-22 الماضي، 875.56 مليون، أي 62 في المائة من إجمالي السكان.

ووصل عدد المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما إلى 280.04 مليون شخص، أي 19.8 في المائة من إجمالي السكان.

ويعيش 920.71 مليون شخص في المدن الصينية - 65.22 في المائة من إجمالي السكان، وفي المناطق الريفية - 491.04 مليون شخص