عيدروس الزبيدي يطلب من سفير الإتحاد الأوروبي التباحث مع التحالف بشأن توريد المنحة المالية لانقاذ الوضع الاقتصادي ووقف تدهور العملة

الإثنين 16 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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دعا عضو المجلس الرئاسي اليمني عيدروس الزبيدي، الاتحاد الأوروبي ،للتباحث مع التحالف العربي لسرعة توريد المنحة المالية المخصصة لليمن.

وفي التفاصيل استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي بمقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض اليوم الإثنين، سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابريل فينالس.

وناقش الجانبان تطورات العملية السياسية والجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإنهاء الصراع واحلال السلام في البلاد والتصعيد الحوثي في مختلف جبهات القتال واعتداءاته الإرهابية التي استهدفت موانئ تصدير النفط في اليمن.

كما جرى استعراض سُبل وآليات دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لوضع حلول عاجلة لانعاش الوضع الاقتصادي المتردي جراء الاعتداءات والهجمات الإرهابية الحوثية علي منشآت تصدير النفط.

وبهذا الخصوص دعا اللواء الزُبيدي الاتحاد الأوروبي لتكثيف الدعم الإنساني المقدم لليمن والتباحث مع الأشقاء في دول التحالف العربي للعمل على تسريع إطلاق المنحة المالية، لما من شأنه إيقاف التدهور الحاصل في سعر صرف العملة المحلية ووضع حد للارتفاع الجنوني في أسعار المواد الاستهلاكية، وفق وكالة سبأ.

وتطرق اللقاء إلى النتائج الإيجابية التي حققتها عملية سهام الشرق في محافظة أبين وانعكاساتها الإيجابية على المحافظات المجاورة، والجهود المبذولة لاستتباب الأوضاع في وادي حضرموت .

من جانبه أكد السفير فينالس حرص الاتحاد الأوروبي على دعم وحدة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ودعم جهود السلام التي تضطلع بها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في المنطقة بشكل عام.