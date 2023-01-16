ماذا قال اللواء سلطان العرادة لسفير بعثة الإتحاد الأوروبي في اليمن ؟

الإثنين 16 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي خيارات أخرى للتعامل مع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران التي تصر على زعزعة الأمن والاستقرار والسلم الدوليين.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين، مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابريل فينالس، لبحث "مستجدات الأوضاع في الساحة الوطنية وتداعيات الاعتداءات الحوثية المتكررة على المنشئات النفطية وتهديد حركة الملاحة الدولية على كافة الأصعدة"، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

وأشاد العرادة بالمواقف الأوروبية الثابتة تجاه الشعب اليمني ودعم تطلعات اليمنيين في استعادة مؤسسات دولتهم المختطفة، مشددا "على ضرورة ترجمة تلك المواقف الايجابية بخطوات أكثر عملية تسهم بالضغط على ميليشيات الحوثي الارهابية لوقف تصعيدها الميداني المستمر وما تسببت فيه من أزمة انسانية هي الاسوأ عالمياً".

وأشار العرادة إلى "موقف مجلس القيادة الرئاسي والتزامه الثابت بنهج السلام الشامل والعادل وفق مرجعيات الحل السياسي الأساسية التي تحظى بإجماع كافة القوى الفاعلة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بما يلبي آمال أبناء الشعب ويحقق تطلعاتهم في بناء دولتهم المنشودة والتخفيف من حجم المعاناة التي سببتها ميليشيات الحوثي الإرهابية".

وجدد العرادة التأكيد "على دعم المجلس لجهود الاتحاد الأوروبي والتعاطي الايجابي مع مقترحات تجديد الهدنة الإنسانية".