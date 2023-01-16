الإتحاد الخليجي يزف خبرا سارا للاعبيين اليمنيين يخص انتقالهم للدوريات الخليجية

الإثنين 16 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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زف الاتحاد الخليجي لكرة القدم خبرا سارا للاعبيين اليمنيين، يتعلق بالسماح لهم باللاعب في الدوريات الخليجية باعتبارهم مواطنيين.

رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، اعلن امس في مؤتمر صحفي من البصرة عن مناقشة مقترح مشاركة اللاعب اليمني كمواطن في الدوريات الخليجية:

وقال :"حريصون على دعم اليمن واقترحنا مشاركة اللاعب اليمني كمواطن في الدوريات الخليجية".

وكانت قطر سباقة في هذا، حيث لعب في الدوري القطري عدد من اللاعبين اليمنيين، باعتبارهم مواطنيين، قبل سنوات.

وعقد اتحاد كأس الخليج العربي، اجتماعا في مدينة البصرة أمس، بحضور رؤساء الاتحادات المشاركة في "خليجي 25".

وفي الاجتماع تمت الموافقة مبدئيا على مقترح الاتحاد اليمني لكرة القدم الذي تقدم به نائب رئيس الاتحاد باعتبار اللاعب اليمني لاعب مواطن في دول الخليج والعراق ومنحه فرصة المشاركة في الدوريات الخليجية كلاعب مواطن.

وقدم رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني في المؤتمر الصحفي الذي عقب الاجتماع كل الشكر للمنتخب اليمني على مشاركته الجيدة وأكد أنهم سيعملون على مشاركة اللاعب اليمني في الدوريات الخليجية كمواطن مساهمة في تطوير الكرة اليمنية.