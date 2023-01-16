الإتحاد العراقي يوجه نداء هاما للجماهير.. شاهد ملعب البصرة يمتلئ قبل ساعات من مباراة العراق وقطر

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امتلأ ملعب البصرة عن آخره قبل ساعات من انطلاق مباراة منتخب العراق مع منتخب قطر، المقرر إقامتها اليوم الاثنين (4:15م) في نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25".
ووجه الاتحاد العراقي لكرة القدم رسالة إلى الجماهير، طالبهم بعدم التوجه إلى ملعب البصرة الدولي، ومتابعة مباراة العراق وقطر في نصف نهائي خليجي 25 عبر الشاشات العملاقة في مناطق المشجعين.
ويتسع ملعب البصرة لاكثر من 65 الف مشجع، وفتح الملعب ابوابه الساعة العاشرة صباحا امام الجماهير، وامتلئت المدرجات خلال فترة قصيرة.
وحجز منتخب العراق صاحب الضيافة مقعده في نصف نهائي خليجي 25، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى في كأس الخليج، برصيد سبع نقاط.
وتأهل منتخب قطر إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25" بعد احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد أربع نقاط.