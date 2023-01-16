صور- مكتب الصناعة بمأرب يضبط مخزناً لاحد التجار يقوم فيه بإعادة التعبئة والغش للمواد الغذائية منتهية الصلاحية

الإثنين 16 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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ضبط مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب، امس، مخزناً تابعاً لاحد تجار الجملة، يحتوي على اكثر من 6.65 اطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية تشمل ، وادوات للغش التجاري لاعادة تعبئتها والتلاعب بتواريخ صلاحيتها ثم بيعها للمستهلك.

واوضح مدير ادارة حماية المستهلك بمكتب التجارة والصناعة سليم العضيلي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان الكمية المضبوطة في المخزن الذي كان يستخدم لاعادة التعبئة والتدوير للمواد المنتهية، ضمت 6 اطنان من الأرز منتهي الصلاحية، و650 كيلوا من الدقيق المسوس معبأة في 13 ضرفا، الى جانب كمية من زيت الطبخ التالف وبفك الاطفال والصابون منتهية الصلاحية.

كما جرى ضبط 12 الف ضرف فارع لاعادة تعبئة الارز والدقيق المنتهي مكتوب بخارجها من النوعية الفاخرة، وماكينة خياطة لاغلاق الظروف بعد اعادة التعبئة والغش التجاري للمواد المنتهية.

واكد العضيلي انه جرى تحريز المواد والادوات المضبوطه وعمل محاضر بها، وسيتم احالتها مع صاحبها الى الجهات القضائية.