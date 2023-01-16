وصول المبعوث الأممي الى صنعاء بعد وساطة عمانية

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وصل المبعوث الأممي هانس غروندبيرغ اليوم الاثنين، الى العاصمة صنعاء لبحث تمديد الهدنة في اليمن ولقاء قيادات مليشيا الحوثي.
وكان مقررا ان يصل مبعوث الامم المتحدة امس الاول الى صنعاء للتباحث مع قيادات جماعة الحوثي، قبل ان يتقدم باحاطة جديدة الاثنين امام مجلس الامن.
وتقول تقارير اعلامية ان عمان توسطت من جديد للسماح للمبعوث الاممي بزيارة صنعاء، بعد رفض الحوثيين استقباله.