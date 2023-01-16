محكمة سودانية تقضي بتغريم زوجة البشير ومصادرة ممتلكاتها

الإثنين 16 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أدانت محكمة سودانية، الأحد، وداد بابكر زوجة الرئيس المعزول عمر البشير، بالثراء الحرام، وأمرت بمصادرة ممتلكاتها، مع فرض غرامة مالية عليها.

وذكرت محكمة "الامتداد" بالعاصمة الخرطوم، وفقا لموقع "سودان تربيون" (الخاص)، أن وداد بابكر، "مذنبة بموجب قانون الثراء الحرام".

وأفاد القاضي، بأن زوجة الرئيس المعزول، ظلت "تحصل على معاش زوجها بعد زواجها بـ11 عاما، في مخالفة لقانون القوات المسلحة وقانون الثراء الحرام".

كما أكدت المحكمة أن "الأحجار الكريمة التي وجدت بحوزتها تمثل ثراء حراما ومشبوها، كما أنها لم تفلح في إثبات كيفية امتلاك العقارات وثروتها ككل". وأصدرت المحكمة قرارها، وفقا لذات المصدر، "بمصادرة العقارات والأموال والمصوغات والأحجار الكريمة، ومصادرة حسابين بنكيين في بنك "أم درمان الوطني"، إضافة إلى تغريمها بـ100 مليون جنيه سوداني (حوالي 169 مليون دولار)".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2020، قالت النيابة العامة بالسودان؛ إن زوجة البشير تواجه اتهاما تحت أحكام قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.

وأُودع البشير سجن كوبر المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 نيسان/ أبريل 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.

وفي 21 آب/ أغسطس 2019، بدأت السودان مرحلة انتقالية، كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.