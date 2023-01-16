أردوغان يكشف المطالب التي رفضت السويد وفنلندا تنفيذها لقبول تركيا عضويتهما في الناتو

الإثنين 16 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن المطالب التي رفضت السويد وفنلندا تنفيذها لقبول تركيا عضويتهما في الناتو، وفي مقدمتها تسليمهما 130 إرهابيا لأنقرة.

وقال أردوغان خلال فعالية شبابية نظّمها حزب "العدالة والتنمية" بولاية موغلا، جنوب غربي البلاد، إن الدولتين "لم تفعلا ذلك".

وأضاف: "نشاهد مظاهرات "حزب العمال الكردستاني" في شوارع السويد، التي نحذّرها في هذا الخصوص، لكن للأسف لم توقف هذه المظاهرات".

وقال: "في حال لم يوقفوا نشاط "العمال الكردستاني"، فقد يتصاعد التوتر في علاقاتنا مع السويد