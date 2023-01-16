المنطقة العسكرية الثالثة تدشن عامها التدريبي بحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة

الإثنين 16 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

عدد القراءات 826

دشنت قيادة المنطقة العسكرية الثالثة، اليوم، العام التدريبي والقتالي والعملياتي 2023، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن الدكتور صغير حمود بن عزيز.

وفي حفل التدشين القاء، الفريق بن عزيز كلمة نقل للحاضرين فيها تحيات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد العليمي، وكل أعضاء المجلس الرئاسي، وقيادة وزارة الدفاع ممثلة بوزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري.

وأشاد رئيس هيئة الأركان بجهود وتضحيات قيادة المنطقة العسكرية الثالثة في مختلف الجوانب الإدارية، والعملياتية، والتدريبية، معبراً عن شكره لقيادة المنطقة بقيادة اللواء الركن منصور ثوابه.

وأكد الفريق بن عزيز، أن العام 2023م هو عام النصر على تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، مؤكداً أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد والجاهزية القتالية لإنهاء الإنقلاب واستعادة الدولة والقضاء على جماعة الشر الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال: إن تحرير العاصمة صنعاء واستعادتها من التنظيم الحوثي الإرهابي هدفنا وهدف كافة الأحرار من أبناء اليمن والمنطقة العربية.

وشدد رئيس هيئة الأركان على ضرورة بذل المزيد من الجهود والاهتمام بجوانب التدريب والتأهيل من أجل الوصول بالقوات المسلحة إلى المستوى المطلوب في تنفيذ المهام الوطنية.

ومن جانبه، أوضح أركان المنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن عبدالرقيب دبوان، أن تدشين المرحلة الأولى من العام التدريبي والقتالي للعام 2023‪ م يأتي بعد تحقيق المنطقة نجاحات كبيرة في الجانب الإداري والعملياتي والتدريبي خلال العام التدريبي الماضي.

وأكد العميد دبوان، أن أبطال المنطقة العسكرية الثالثة في جاهزية قتالية عالية ويقظة دائمة، للحفاظ على المنجزات والمكتسبات الوطنية وحمايتها من مشاريع الخراب والدمار والفوضى.

وشهد التدشين، الذي حضره عدد من قيادات المنطقة، عرضًا عسكريًا لوحدات رمزية من قوات المنطقة عكس مستوى المهارات والانضباط والجاهزية العالية التي يتمتع بها أبطال المنطقة.

وفي ختام حفل التدشين، كرمت قيادة المنطقة الثالثة رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، بدرع الوفاء، تقديراً لجهوده المبذولة ودعمه السخي في دعم وتأهيل ورفع كفاءة منتسبي المنطقة.