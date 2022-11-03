الخميس 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - متابعات

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ناقش عضو المجلس الرئاسي عبدالله العليمي والسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن الجهود الهادفة لتجديد الهدنة الأممية في اليمن، في ظل تصعيد جماعة الحوثي ميدانيا وإستهداف الموانئ النفطية.



وخلال اللقاء، استعرض العليمي، جهود المجلس الرئاسي في دعم مساعي المبعوث الأممي لتمديد الهدنة وتوسيعها والجهود التي بذلها المجلس للحفاظ على الهدنة والحيلولة دون انهيارها، وفق وكالة سبأ الحكومية.



وأوضح العليمي، أن تصعيد الحوثيين بـ "استهداف المنشآت الحيوية والاقتصادية هو استهداف للوضع الانساني والخدمي في اليمن والذي يمس كل مواطن، ويمثل تهديداً حقيقياً للإقليم والمنطقة".



ودعا عضو المجلس الرئاسي، المجتمع الدولي لممارسة مزيداً من الضغط على جماعة الحوثي للانصياع للجهود الرامية لتحقيق السلام وفقاً للمرجعيات الاساسية.



وأشار إلى موقف المجلس الثابت بـ "التعامل الايجابي لكل ما فيه مصلحة المواطنين في كافة انحاء اليمن، مبيناً ان العالم اليوم أصبح اكثر ادراكاً لخطورة ما تقوم به المليشيات الحوثية على المنطقة والعالم وعدم جديتها في انهاء معاناة اليمنيين من خلال عرقلتها لأي جهود تسعى لتحقيق السلام".



بدوره، أكد السفير الامريكي، موقف بلاده الثابت لإدانة التصعيد الحوثي باستهداف المنشآت الحيوية، مشيرا إلى دعم الولايات المتحدة للجهود التي يبذلها المبعوث الاممي في سبيل تحقيق السلام في اليمن.

