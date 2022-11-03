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الرئيس رشاد العليمي يغادر العاصمة الجزائرية

الخميس 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - متابعات
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قالت وكالة الانباء الحكومية، ان الرئيس رشاد العليمي غادر العاصمة الجزائرية مساء اليوم الخميس، بعد مشاركته بالقمة العربية التي اختتمت اعمالها امس الاربعاء.

ولم تشر الوكالة الى وجهة الرئيس العليمي المقبلة.

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