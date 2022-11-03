عاجل. وزير الدفاع يصدر توجيهات هامة الى رئيس الأركان بخصوص رفع الجاهزية القتالية

الخميس 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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شدد اليوم وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري على رفع الجاهزية القتالية وتضافر الجهود وتوحيد القوات لاستعادة مؤسسات الدولة، ودحر المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وتحرير كامل التراب الوطني..

لافتاً إلى نقض المليشيات الحوثية الإرهابية للعهود والمواثيق واستمرار جرائمها بحق أبناء الشعب اليمني واعتداءاتها على الأشقاء في دول الجوار.

جاء ذلك خلال اتصاله برئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز للإطلاع على أوضاع الجيش الوطني والموقف العسكري في جبهات القتال المختلفة.

وحيا وزير الدفاع قادة وضباط وصف وجنود الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية المرابطين في مواقع العزة والكرامة، مشيدا بصمودهم وبطولاتهم الإسطورية امام جحافل المليشيات الكهنوتية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، .

مؤكدا ثقة قيادة وزارة الدفاع بأنهم سيصنعون مجدا تليدا يليق بتضحيات اليمنيين وتأريخهم العريق. كما أكد ضرورة الإستعداد والتخطيط للعام التدريبي الجديد 2023 لرفع كفاءة وقدرات منتسبي القوات المسلحة وتأهيلهم وتلافي أي قصور أو أخطاء، والعمل على إعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس وطنية متينة لحماية الوطن واستعادة دولته.

من جهته عبر الفريق بن عزيز عن شكره لوزير الدفاع على متابعته الحثيثة لأوضاع الجبهات واحتياجات المؤسسة العسكرية..

مؤكداً، جاهزية الجيش، لمواجهة المليشيا الحوثية الإرهابية، والتصدي لتهديداتها الخطيرة التي تمس مصالح البلاد الحيوية والإقتصادية، ومنوها إلى عدد من القضايا التي تهم المقاتلين في جبهات القتال.