وزير الدفاع يعقد اجتماعا موسعا بكبار قادة القوات المسلحة .. تفاصيل

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عقد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، اليوم، اجتماعا موسعا مع عدد من رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر وكبار الضباط في القوات المسلحة وقادة التشكيلات العسكرية والمقاومة، بالعاصمة المؤقتة عدن.
وشدد الفريق الداعري في كلمته التوجيهية لقادة القوات المسلحة على اليقضة ورفع الجاهزية القتالية وتكاتف الجميع، في ظل الاعتداءات والهجمات الإرهابية الحوثية واستهدافها للمنشئات الحيوية واستمرارها في تهديد مصادر الطاقة العالمية وخطوط الملاحة الدولية، ما يستوجب حشد الطاقات وتوحيد الجهود لمواجهة هذه الاعتداءات السافرة والأخطار المحدقة.
ونوه وزير الدفاع بأهمية التدريب والتأهيل العسكري لما له من دور حاسم في تحقيق الانتصارات وتقليل الخسارات في أرض المعركة، موجها هيئة التدريب بمضاعفة الجهود وإعداد خطط وبرامج العام التدريبي الجديد 2023 وجعله عاما نموذجيا في تعزيز قدرات وصلابة منتسبي القوات المسلحة.
واكد على أهمية ودور العمليات المشتركة تحت قيادة موحدة، موضحا الخطوات العملية والإيجابية المنجزة في هذا الظرف الاستثنائي لتحقيق ذلك وبدعم تام من قبل مجلس القيادة الرئاسي.
كما شدد في كلمته لقادة القوات المسلحة على ضرورة رعاية أسر الشهداء والاسرى والاهتمام بالجرحى ووضع المعالجات المنصفة لهم كونهم الأكثر تضحية وأولى من يستحق الرعاية.