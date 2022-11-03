ماهي الرسائل التي وجهها عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي اليوم للسفير الأمريكي لدى اليمن ؟

الخميس 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، اليوم، السفير الأمريكي لدى بلادنا ستيفن فاجن، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة اليمنية وتداعيات تصعيد المليشيات الحوثية وافشالها جهود تمديد الهدنة.

واستعرض الدكتور عبدالله العليمي، جهود مجلس القيادة الرئاسي في دعم مساعي المبعوث الأممي لتمديد الهدنة وتوسيعها والجهود التي بذلها المجلس للحفاظ على الهدنة والحيلولة دون انهيارها، وذلك انطلاقاً من حرص المجلس على تعزيز فرص السلام وتجنيب اليمنيين مزيداً من الدمار .

.مؤكداً موقف المجلس الثابت بالتعامل الايجابي لكل مافيه مصلحة المواطنين في كافة انحاء اليمن..

مبيناً ان العالم اليوم أصبح اكثر ادراكاً لخطورة ما تقوم به المليشيات الحوثية على المنطقة والعالم وعدم جديتها في انهاء معاناة اليمنيين من خلال عرقلتها لأي جهود تسعى لتحقيق السلام.

و أكد الدكتور العليمي، ان تصعيد المليشيا الحوثية الارهابية الاخير باستهداف المنشآت الحيوية والاقتصادية هو استهداف للوضع الانساني والخدمي في اليمن والذي يمس كل مواطن، ويمثل تهديداً حقيقياً للإقليم والمنطقة..

مشيداً بالمواقف الواضحة لكثير من الدول في ادانة هذه الاعمال..داعياً المجتمع الدولي للحفاظ على موقفهم الموحد لادانة تصعيد و تعنت المليشيات الحوثية وممارسة مزيداً من الضغط للانصياع للجهود الرامية لتحقيق السلام وفقاً للمرجعيات الاساسية..مؤكداً ان الحكومة اليمنية ستبذل كل جهدها لحماية مقدرات الشعب اليمني .

من جانبه أكد السفير الامريكي، موقف بلاده الثابت لادانة التصعيد الحوثي باستهداف المنشآت الحيوية..مؤكداً دعم الولايات المتحدة للجهود التي يبذلها المبعوث الاممي في سبيل تحقيق السلام في اليمن..

مجدداً موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.