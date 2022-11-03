الجامعة العربية تطلق نداء عاجلا بشأن اليمن ولبنان

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دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ،الخميس، في نداء عاجل إلى مساعدة لبنان واليمن في التصدي لتفشي وباء الكوليرا.
وأعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن قلقها الشديد إزاء تفشي داء الكوليرا في لبنان واليمن، وبالأخص مع ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات.
وناشدت الجامعة العربية الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية العربية والدولية إلى التحرك الفوري والسريع لتقديم المساعدات الصحية العاجلة لدعم القطاعين الصحيين في لبنان واليمن لتعزيز قدرتهما على مواجهة هذا المرض الخطير.
وأعطى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تعليماته إلى قطاع الشؤون الاجتماعية المتمثل في إدارة الصحة المساعدات الإنسانية، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع وزارتي الصحة بالبلدين والجهات والمنظمات العربية والدولية لتوفير الاحتياجات الصحية العاجلة للتصدي لتفشي وباء الكوليرا.
وطالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية دولها الأعضاء، إمداد لبنان واليمن باللقاحات المضادة للكوليرا وتسريع عملية التطعيم لمواجهة هذه الأزمة الصحية الطارئة.