80 مواطنا سعوديا حظوا بتكريم خاص من الملك سلمان.. من هم ولماذا كرمهم؟

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منح الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، 80 متبرعا ومتبرعة، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم.
وذكرت وكالة "واس" أن الوسام منح لـ80 مواطنا ومواطنة، بعد تبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغيا.
وفي السياق، تمكن فريق طبي متخصص من مركز القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، من إجراء عملية إزالة قلب من متبرع بدولة الإمارات العربية المتحدة وزراعته لمريض بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
وقام الفريق الطبي من مركز القلب في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بالسفر إلى الإمارات، وأجرى عملية إزالة القلب من المتبرع المتوفي خلال 40 دقيقة وذلك بمستشفى كليفلاند أبوظبي، واستغرق نقل القلب عبر الإخلاء الطبي الجوي و وصوله إلى غرفة العمليات في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض قرابة 3 ساعات وعشرين دقيقة.
وكانت الفرق الطبية والميدانية قد باشرت تجهيزاتها وتهيئة غرفة العمليات، حيث أجريت عملية الزراعة للقلب فور وصوله لمريض يبلغ من العمر 51 عاما وتكللت بالنجاح.