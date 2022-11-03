على ماذا أكد البيان الختامي للقمة العربية فيما يخص اليمن وماذا قال السيسي للعليمي؟

الخميس 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكّد البيان الختامي للقمة العربية التي انعقدت في الجزائر دعم الحكومة الشرعية اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي.

وشدد إعلان الجزائر على دعم مساعي التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الأساسية وتجديد الهدنة الأممية.

وأكد الإعلان الذي ألقاه مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة "نذير العرباوي" ضرورة تحقيق تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

بدوره دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي" إلى تصنيف عربي كامل لميليشيا الحوثي منظمةً إرهابية.

وأضاف في كلمته خلال القمة العربية الحادية والثلاثين بالجزائر أن مليشيا الحوثي تسببت بمقتل نحو نصف مليون شخص، بينهم نساء وأطفال وشردت خمسة ملايين آخرين.

وقال إن أكثر من ثمانين بالمائة من أبناء اليمن ينتظرون اليوم المساعدات من الوكالات الإغاثية، في ظل تعنت المليشيا ورفضها كل جهود السلام لإنهاء هذه المعاناة.

الى ذلك بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جهود ردع "تهديدات" مليشيا الحوثي للملاحة الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء، ابين الجانبين على هامش أعمال القمة العربية في الجزائر ، وفق وكالة الأنباء الرسمية سبأ.

ووفق الوكالة فإن اللقاء بحث التطورات المرتبطة بتصعيد مليشيا الحوثي، وتهديداتها لأمن المنطقة وخطوط الملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة العالمية، والجهود المطلوبة لردع تلك التهديدات.

من جانبه، أكد السيسي استمرار الدعم المصري لليمن، ووحدته وسلامة أراضيه، وكافة الجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار.

تأتي هذه المباحثات بعد أقل من أسبوعين، من إعلان الحكومة أن الحوثيين شنوا هجوما على ميناءي الضبة النفطي في حضرموت والنشيمة النفطي في محافظة شبوة .