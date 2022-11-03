انتفاضة قبلية مسلحة في وجه العدوان الحوثي.. قبائل همدان تطرد المليشيات من أراضيها وتحرق عددا من الآليات العسكرية

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انتفضت قبائل همدان بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن، في وجه مليشيات الحوثي الايرانية ونجحت في السيطرة على منطقة "ساعد خمسان" شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة، وطرد ميليشيات الحوثي منها بعد محاولتها الاستيلاء عليها .
قبائل همدان احرقت عدد من الآليات العسكرية التابعة لجماعة الحوثي بعد أن قامت الجماعة المسلحة بالاعتداء على أراضيهم بمديرية حزم الجوف.
وشهدت الليلة الماضية، مواجهات عنيفة بين المسلحين القبليين ومليشيا الحوثي واستمرت لنحو ساعتين.
وقالت مصادر محلية أن المواجهات التي دارت مساء الأربعاء، تجددت فجر اليوم، واندلعت إثر محاولة مليشيا الحوثي، البسط على أراضٍ واسعة تابعة لقبيلة همدان في منطقة "ساعد خمسان" بينبأ شرقي مدينة الحزم، بالقوة، وحفر آبار ارتوازية فيها.