لأول مرة في التاريخ… علماء يبتكرون دواء مضادا للاكتئاب تأثيره فائق السرعة

الخميس 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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ابتكر علماء جامعة نانجينغ الطبية، دواء يخفف أعراض الاكتئاب خلال ساعتين فقط. وقد اختبر هذا الدواء على الفئران المخبرية بنجاح.

وتشير مجلة Science، إلى أن مضادات الاكتئاب المستخدمة في الوقت الحاضر ترفع مستوى السيروتونين في الدماغ، ولكن للحصول على التأثير الكامل لهذه الأدوية، يجب استخدامها خلال فترة طويلة، بالإضافة إلى أن لبعضها آثارا جانبية.

وقد اقترح العلماء الصينيون طريقة مختلفة وهي فصل ناقل السيروتونين SERT عن إنزيم أكسيد النيتريك العصبي (nNOS).

وقد حصل الباحثون بالنتيجة على المستحضر الطبي ZZL-7 ، الذي يؤثر في نشاط الخلايا العصبية المسؤولة عن إنتاج السيروتونين في نواة الرفاء الظهري (Raphe nuclei).

وبالإضافة إلى ذلك عطل المستحضر ZZL-7 التفاعل المتبادل بين SERT و nNOS، ما أدى إلى زيادة حجم السيروتونين في قشرة الفص الجبهي للدماغ، وبالتالي خفت اعراض الاكتئاب لدى الخاضعين للاختبار.

ووفقا للخبراء، يظهر التأثير العلاجي لهذا المستحضر في غضون ساعات قليلة