لأول مرة في التاريخ… علماء يبتكرون دواء مضادا للاكتئاب تأثيره فائق السرعة أردوغان يخرج عن صمتة بتصريحات قوية ضد اليونان ويكشف عن صواريخ مزعجة ومدمرة سويسرا تدخل على خط الموجهات مع إيران وعقوبات جديدة وصارمة بزعم إمداد روسيا بطائرات المسيرة تعرف على تفاصيل مثيرة في قيمة الجوائز المالية لمونديال قطر.. وكم يكسب البطل ؟ عملة روسية صينية لوقف هيمنة الدولار.. كيف تتأثر دول الخليج؟ أردوغان يعلن الاتفاق مع روسيا وأوكرانيا وإنقاذ العالم من أزمة كبيرة بعد ساعات من استئناف اتفاق الحبوب.. بوتين يوجه تهديداً جديداً ناشطة يمنية تطلق النار على جسدها وتترك رسالة وداع أخيرة قمة الجزائر.. إجماع عربي على دعم المجلس الرئاسي ووحدة وسيادة اليمن - نص البيان عقوبات أمريكية جديدة تستهدف شبكة تهريب أسلحة بين اليمن والصومال
ابتكر علماء جامعة نانجينغ الطبية، دواء يخفف أعراض الاكتئاب خلال ساعتين فقط. وقد اختبر هذا الدواء على الفئران المخبرية بنجاح.
وتشير مجلة Science، إلى أن مضادات الاكتئاب المستخدمة في الوقت الحاضر ترفع مستوى السيروتونين في الدماغ، ولكن للحصول على التأثير الكامل لهذه الأدوية، يجب استخدامها خلال فترة طويلة، بالإضافة إلى أن لبعضها آثارا جانبية.
وقد اقترح العلماء الصينيون طريقة مختلفة وهي فصل ناقل السيروتونين SERT عن إنزيم أكسيد النيتريك العصبي (nNOS).
وقد حصل الباحثون بالنتيجة على المستحضر الطبي ZZL-7 ، الذي يؤثر في نشاط الخلايا العصبية المسؤولة عن إنتاج السيروتونين في نواة الرفاء الظهري (Raphe nuclei).
وبالإضافة إلى ذلك عطل المستحضر ZZL-7 التفاعل المتبادل بين SERT و nNOS، ما أدى إلى زيادة حجم السيروتونين في قشرة الفص الجبهي للدماغ، وبالتالي خفت اعراض الاكتئاب لدى الخاضعين للاختبار.
ووفقا للخبراء، يظهر التأثير العلاجي لهذا المستحضر في غضون ساعات قليلة