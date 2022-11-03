أردوغان يخرج عن صمتة بتصريحات قوية ضد اليونان ويكشف عن صواريخ مزعجة ومدمرة

الخميس 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 332

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن على اليونان أن "تعود إلى رشدها"، وأن تعلم أنها لن تستطيع تحقيق أي شيء بالاستفزازات.

وفي لقاء خاص مع مجموعة قنوات A Haber التركية، حذر أردوغان من أن بلاده ستجعل مدى صاروخ "تايفون" الذي أزعج اليونان، أبعد من 561 كيلومترا،

وأضاف: "نبشر بالعديد من الصواريخ الجديدة، مثل (جينك) و(غيزغين).

وتحدث أردوغان عن الطائرات التركية مثل "حرجيت"، و"بيرقدار قيزيل ألما"، والمسيّرة "تي بي 3 سيها"، وقال إنها "ستهبط وتقلع من حاملة طائرتنا "الأناضول" في