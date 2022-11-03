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أردوغان يخرج عن صمتة بتصريحات قوية ضد اليونان ويكشف عن صواريخ مزعجة ومدمرة

الخميس 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن على اليونان أن "تعود إلى رشدها"، وأن تعلم أنها لن تستطيع تحقيق أي شيء بالاستفزازات.

وفي لقاء خاص مع مجموعة قنوات A Haber التركية، حذر أردوغان من أن بلاده ستجعل مدى صاروخ "تايفون" الذي أزعج اليونان، أبعد من 561 كيلومترا،

وأضاف: "نبشر بالعديد من الصواريخ الجديدة، مثل (جينك) و(غيزغين).

وتحدث أردوغان عن الطائرات التركية مثل "حرجيت"، و"بيرقدار قيزيل ألما"، والمسيّرة "تي بي 3 سيها"، وقال إنها "ستهبط وتقلع من حاملة طائرتنا "الأناضول" في

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