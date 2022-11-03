لأول مرة في التاريخ… علماء يبتكرون دواء مضادا للاكتئاب تأثيره فائق السرعة أردوغان يخرج عن صمتة بتصريحات قوية ضد اليونان ويكشف عن صواريخ مزعجة ومدمرة سويسرا تدخل على خط الموجهات مع إيران وعقوبات جديدة وصارمة بزعم إمداد روسيا بطائرات المسيرة تعرف على تفاصيل مثيرة في قيمة الجوائز المالية لمونديال قطر.. وكم يكسب البطل ؟ عملة روسية صينية لوقف هيمنة الدولار.. كيف تتأثر دول الخليج؟ أردوغان يعلن الاتفاق مع روسيا وأوكرانيا وإنقاذ العالم من أزمة كبيرة بعد ساعات من استئناف اتفاق الحبوب.. بوتين يوجه تهديداً جديداً ناشطة يمنية تطلق النار على جسدها وتترك رسالة وداع أخيرة قمة الجزائر.. إجماع عربي على دعم المجلس الرئاسي ووحدة وسيادة اليمن - نص البيان عقوبات أمريكية جديدة تستهدف شبكة تهريب أسلحة بين اليمن والصومال
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن على اليونان أن "تعود إلى رشدها"، وأن تعلم أنها لن تستطيع تحقيق أي شيء بالاستفزازات.
وفي لقاء خاص مع مجموعة قنوات A Haber التركية، حذر أردوغان من أن بلاده ستجعل مدى صاروخ "تايفون" الذي أزعج اليونان، أبعد من 561 كيلومترا،
وأضاف: "نبشر بالعديد من الصواريخ الجديدة، مثل (جينك) و(غيزغين).
وتحدث أردوغان عن الطائرات التركية مثل "حرجيت"، و"بيرقدار قيزيل ألما"، والمسيّرة "تي بي 3 سيها"، وقال إنها "ستهبط وتقلع من حاملة طائرتنا "الأناضول" في