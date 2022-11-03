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سويسرا تدخل على خط الموجهات مع إيران وعقوبات جديدة وصارمة بزعم إمداد روسيا بطائرات المسيرة

الخميس 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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أعلنت الحكومة السويسرية، بعد الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على إيران بسبب عمليات التسليم المزعومة للطائرات المسيرة إلى روسيا.

ووفقا لبيان الحكومة: "الإدارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحوث المسؤولة عن العقوبات، مع وزارة الخارجية الاتحادية، قررتا تبني عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة بسبب إمداد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية".

وفي ذات الوقت، لم تنضم السلطات السويسرية إلى الإجراءات التقييدية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقمع الاحتجاجات في إيران، والتي أثارتها وفاة ميسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، بعد أن احتجزها نائب الشرطة لانتهاكها قانون مكافحة الاحتجاجات، وقواعد ارتداء الحجاب.

وفي 20 أكتوبر، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركة تصنيع الطائرات المسيرة الإيرانية "شهيد لصناعة الطيران" وثلاثة جنرالات في الجمهورية، من بينهم رئيس أركان القوات المسلحة محمد حسين باقري

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