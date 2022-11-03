تعرف على تفاصيل مثيرة في قيمة الجوائز المالية لمونديال قطر.. وكم يكسب البطل ؟

الخميس 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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لم تعد تفصلنا سوى أيام قليلة على انطلاق منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر والتي ستكون الحدث الرياضي الأبرز لهذا العام.

وتعد النسخة القادمة التي تستضيفها قطر بين 20 نوفمبر الحالي و18 ديسمبر المقبل هي الـ22 من بطولة كأس العالم، وستشهد مشاركة 32 منتخبا من مختلف القارات.

ما هي المكافأة المالية التي سيحصل عليها بطل مونديال قطر؟

إن كان التتويج بكأس العالم حلم وشرف عظيم لنجوم ولاعبي كرة القدم، فإن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، يخصص أيضا للفائز باللقب إلى جانب الكأس الذهبية، مكافأة مالية مغرية.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أعلى سلطة كروية عالمية، ستمنح بطل مونديال قطر، 38 مليون يورو، وسيحصل الوصيف على 27 مليون يورو، وصاحب المركز الثالث سينال 24 مليون يورو، و22 مليون يورو لصاحب المركز الرابع.

وبالإضافة إلى ذلك، ستنال المنتخبات التي ستخرج من الدور ربع النهائي 15 مليون يورو، في حين أن تلك التي ستودع البطولة من دور الـ16 ستحصل على 11 مليون يورو.

وسيمنح "الفيفا" جوائز مالية أيضا لجميع المنتخبات الأخرى التي ستودع المونديال القطري من دور المجموعات