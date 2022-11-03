بعد ساعات من استئناف اتفاق الحبوب.. بوتين يوجه تهديداً جديداً

الخميس 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بترك صفقة الحبوب الأوكرانية مرة أخرى إذا انتهكت كييف الضمانات الأمنية لموسكو، بعد ساعات من إعلان روسيا أنها تستأنف مشاركتها في الاتفاق.

بوتين يهدد بالانسحاب مرة أخرى

وقال بوتين: “تحتفظ روسيا بالحق في الانسحاب من هذه الاتفاقات في حالة انتهاك هذه الضمانات المقدمة من أوكرانيا”.

وأضاف أنه حتى لو انسحبت موسكو مرة أخرى، فإنها “لن تتدخل” في تسليم الحبوب من أوكرانيا إلى تركيا.

وأشار إلى حياد تركيا و “فرص عبور الحبوب من الجمهورية التركية” وبرعاية وسطاء الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتحدث بوتين مع أردوغان قبل أن تعلن روسيا عن عودتها إلى الاتفاق.

وقال زعيم الكرملين أيضًا إنه حتى إذا انسحبت روسيا من الصفقة مرة أخرى، فإنها ستستمر في “توفير الحجم الكامل (للحبوب) الذي تم تسليمه حتى الآن من أراضي أوكرانيا إلى أفقر البلدان، مجانًا”.

واستأنفت روسيا مشاركتها في الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في وقت سابق يوم الأربعاء، قائلة إنها تلقت ضمانات أمنية مكتوبة من أوكرانيا بشأن نزع السلاح من الممر البحري.

وجاء هذا الإعلان بعد أربعة أيام من انسحابها من الاتفاق بشأن هجوم بطائرة مسيرة على أسطولها في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم.