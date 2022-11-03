عملة روسية صينية لوقف هيمنة الدولار.. كيف تتأثر دول الخليج؟ أردوغان يعلن الاتفاق مع روسيا وأوكرانيا وإنقاذ العالم من أزمة كبيرة بعد ساعات من استئناف اتفاق الحبوب.. بوتين يوجه تهديداً جديداً ناشطة يمنية تطلق النار على جسدها وتترك رسالة وداع أخيرة قمة الجزائر.. إجماع عربي على دعم المجلس الرئاسي ووحدة وسيادة اليمن - نص البيان عقوبات أمريكية جديدة تستهدف شبكة تهريب أسلحة بين اليمن والصومال توجيه حكومي عاجل إلى كافة الموانئ البحرية ومختلف المنافذ اليمنية النائب العام يبحث مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر اتفاقات عمل جديدة وفد أمريكي يصل حضرموت لمناقشة هجوم الحوثيين على ميناء الضبة النفطي عاجل: نص كلمة الرئيس العليمي أمام القمة العربية ومضمون الطلب الذي تقدم به ووضعه على القادة والزعماء العرب
هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بترك صفقة الحبوب الأوكرانية مرة أخرى إذا انتهكت كييف الضمانات الأمنية لموسكو، بعد ساعات من إعلان روسيا أنها تستأنف مشاركتها في الاتفاق.
بوتين يهدد بالانسحاب مرة أخرى
وقال بوتين: “تحتفظ روسيا بالحق في الانسحاب من هذه الاتفاقات في حالة انتهاك هذه الضمانات المقدمة من أوكرانيا”.
وأضاف أنه حتى لو انسحبت موسكو مرة أخرى، فإنها “لن تتدخل” في تسليم الحبوب من أوكرانيا إلى تركيا.
وأشار إلى حياد تركيا و “فرص عبور الحبوب من الجمهورية التركية” وبرعاية وسطاء الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتحدث بوتين مع أردوغان قبل أن تعلن روسيا عن عودتها إلى الاتفاق.
وقال زعيم الكرملين أيضًا إنه حتى إذا انسحبت روسيا من الصفقة مرة أخرى، فإنها ستستمر في “توفير الحجم الكامل (للحبوب) الذي تم تسليمه حتى الآن من أراضي أوكرانيا إلى أفقر البلدان، مجانًا”.
واستأنفت روسيا مشاركتها في الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في وقت سابق يوم الأربعاء، قائلة إنها تلقت ضمانات أمنية مكتوبة من أوكرانيا بشأن نزع السلاح من الممر البحري.
وجاء هذا الإعلان بعد أربعة أيام من انسحابها من الاتفاق بشأن هجوم بطائرة مسيرة على أسطولها في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم.