ناشطة يمنية تطلق النار على جسدها وتترك رسالة وداع أخيرة

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قالت مصادر محلية وطبية ان حالة النشطة المجتمعية اليمنية ساره علوان، مستقرة بعد نقلها الى مستشفى الثورة في مدينة تعز ، اثر محاولتها الانتحار باطلاق النار على جسدها مساء اليوم الاربعاء.
وحتى اللحظة لا تزال ظروف وملابسات هذه الحادثة غامضة، لكن مصادر قريبة من سارة تحدثت عن تعرضها مؤخرا لعملية ابتزاز دفعتها للاقدام على محاولة الانتحار.
وفي اخر منشور على حسابها في فيسبوك، قبل محاولة الانتحار كتبت سارة علوان"انا اسفه لكل الناس اللي حبوني اسفه من قلبي لا تخلوش حد يتكلم عني اني كنت ضعيفه بس اتكلموا عن كم كان العالم بشع فوق طاقتي، حاولت بكل ما اوتيت من قوة حاولت قدر ما اقدر".
والمحت الى مشاكل وضغوط عائلية على مايبدو قائلة "خلو بالكم من اهلي حبوهم مثل ماحبيتهم خلوهم فخورين فيني اسالكم بالله فيهم كلموهم يسامحوني وقد ايش كنت كويسه وكيف حاولو يدمروني".
اضافت "انا رايحه عند اللي احسن مني ومنهم ومنكم البلاد ذي غير صالحه للعيش القوي الظالم المنافق هو اللي بيعيش بس".
هذا فميا اعلنت الاجهزة الامنية بتعز ضبط المتهم بقضية ابتزاز النشطة المجتمعية سارة علوان التي دخلت العناية الفائقة بعد محاولة انتحار.
وقالت في بيان انها تلقت بلاغا عن اقدام النشطة علوان على الانتحار باطلاق النار على صدرها من سلاح نوع "مسدس" في استراحة فندق تاج شمسان بمدينة تعز.
واوضحت الاجهزة الامنية ان قضية الابتزاز كانت منظورة في ادارة البحث الجنائي منذ مايو الماضي, والتي تفيد بتعرض علوان لابتزاز من ارقام محلية ودولية مجهولة ابتداء من فبراير من العام الجاري.
واكدت ان المختصين باشروا اجراءات التحري والمتابعة وجمع الادلة حتى تمكنوا من تحديد هوية المبتز الذي اتضح انه من جيران الضحية.
و قالت ان والد الضحية طلب في 29 اغسطس التوقف عن متابعة اجراءات التقاضي لوجود مساع صلح كون "المبتز" معروف لديهم.
ودعت الاجهزة الامنية بتعز النشطين للتحري قبل تداول المعلومات واستقاءها من مصادرها الرسمية لتجنب الاشاعات والمعلومات المغلوطة.