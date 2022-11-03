عقوبات أمريكية جديدة تستهدف شبكة تهريب أسلحة بين اليمن والصومال

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أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على شبكة تعمل على تهريب الأسلحة تابعة لتنظيم داعش "الإرهابي"، تعمل بين الصومال واليمن.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شبكة تعمل على تهريب الأسلحة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش) في الصومال، وشركائهم، والشركات التابعة لهم والتي تعمل على تسهيل نقل الأسلحة إلى الجماعة الإرهابية.
وأضاف البيان بأن الشبكة تعمل بشكل أساسي بين اليمن والصومال، ولها علاقات مع مجموعات إرهابية أخرى، بما في ذلك تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وحركة الشباب، "ويشارك العديد من الأفراد المعنيين أيضا في أنشطة غير قانونية أخرى، بما في ذلك القرصنة والجرائم البيئية، مما يشير إلى اندماجهم مع الشبكات غير المشروعة العاملة في المنطقة".
وكانت وزارة الخارجية قد صنّفت تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال في 27 شباط/فبراير 2018، وأتبعته بتصنيف زعيم هذه الشبكة في الصومال عبد القادر مؤمن، في 11 آب/أغسطس 2016، كـ"إرهابيين عالميين" مُصنفين بشكل خاص وفقا للأمر التنفيذي 13224.
وأشار البيان إلى أن تنظيم داعش في الصومال يعمل بشكل متزايد على "توليد الإيرادات في شرق إفريقيا، فيما يواصل شنّ هجمات إرهابية ضدّ المدنيين، ويحصل على جزء كبير من تمويله من خلال ابتزاز المجتمعات المحلية للتمويل والتجنيد، حيث تقوم الجماعة بمعاقبة وترهيب واغتيال رجال الأعمال والمدنيين الصوماليين الذين لا يدعمونها مالياً ولا يوفرون الإمدادات".