توجيه حكومي عاجل إلى كافة الموانئ البحرية ومختلف المنافذ اليمنية

الخميس 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك، الأربعاء، برفع جاهزية الموانئ البحرية، ومكافحة التهريب في مختلف المنافذ اليمنية.



جاء ذلك خلال إجتماع مشترك في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة معين عبدالملك مع وزارة النقل ومصلحة خفر السواحل والهيئة العامة للشؤون البحرية، لمناقشة سير العمل في الموانئ البحرية والتحديات التي تواجهها والخطط المعدة لتجاوزها.



وأقر الاجتماع، عدد من القرارات لضمان رفع مستوى أداء الموانئ البحرية، على ان يتم تنفيذها بمشاركة الوزارات والجهات ذات العلاقة، والرفع بتقارير دورية الى رئيس الوزراء عن مستوى التنفيذ.



ووجه رئيس الحكومة، وزارة النقل بمتابعة تنفيذ خطط رفع جاهزية الموانئ البحرية وفق وكالة سبأ الحكومية.



وشدد "عبدالملك" على تعزيز دور خفر السواحل للقيام بمسئولياتها في مكافحة التهريب عبر الشريط الساحلي.