النائب العام يبحث مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر اتفاقات عمل جديدة

الأربعاء 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 697

بحث النائب العام القاضي قاهر مصطفى، اليوم، بالعاصمة الموقتة عدن، مع نائب منسق الحماية لبعثة عدن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليفان كاتشربا ، وأخصائية الطب الشرعي في البعثة جيني هيوز، تعزيز التعاون المشترك.

وتطرق اللقاء الذي حضره وزير العدل القاضي بدر العارضة، والمحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي علي عطبوش، الى إنشاء المركز الوطني للطب الشرعي، واستعراض المراحل والخطوات التي تم إنجازها، والتوصيات التي تساهم في إقامته بالشكل المطلوب ، وكيفية تحديد مجموعة العمل التي ستقوم بها اللجنة بمشاركة النيابة العامة، والمركز الوطني للطب الشرعي، وإدارة الأدلة الجنائية، والبحث الجنائي، ونيابة الأمن والبحث، والطبيب الشرعي، لمعالجة تكدس الجثث في ثلاجات المستشفيات.

وفي اللقاء أكد النائب العام، على اهمية التعاون المشترك بين اللجنة والنيابة عبر إنشاء لجنة مشتركة لمعالجة القضايا المتعلقة بالطب الشرعي ..

مشيداً بدور الصليب الأحمر في تطوير الطب الشرعي في بلادنا من خلال إنشاء المركز الوطني للطب الشرعي، وتدريب وتأهيل الكوادر الطبية العاملة