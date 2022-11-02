وفد أمريكي يصل حضرموت لمناقشة هجوم الحوثيين على ميناء الضبة النفطي

الأربعاء 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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التقى محافظ حضرموت اليمنية، مبخوت مبارك بن ماضي ، بمدينة المكلا عاصمة المحافظة، وفد فريق الشؤون المدنية بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد نحو أسبوعين على هجوم الحوثيين لميناء الضبة النفطي.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان “هجوم الحوثيين الأخير على ميناء الضبة النفطي، وجهود مكافحة الإرهاب، وتأمين حركة الملاحة البحرية، والتنسيق المتبادل بين اليمن والولايات المتحدة لدعم الأمن والاستقرار في حضرموت.

وقال محافظ حضرموت، إن “الضربات المسيّرة مؤخرًا على ميناء الضبة من قبل مليشيات الحوثي، تستهدف بالدرجة الأولى الإضرار بالبنية التحتية للاقتصاد الوطني، وشلّ الحركة الملاحية في البحر العربي والبحر الأحمر والملاحة الدولية، متطلعًا الى تعزيز الأمن في المحافظة”.

من جانبه، أشاد رئيس فريق الشؤون المدنية بالولايات المتحدة الأمريكية الرائد كيفن، بالاستقرار الذي تنعم به حضرموت، مثمنًا جهود السلطة المحلية في التئام أبناء المحافظة في جميع المديريات.

وأعرب المسؤول الأمريكي، عن حرص الولايات المتحدة لديمومة الاستقرار في حضرموت والتنسيق المتبادل لدعم الأمن في المحافظة.