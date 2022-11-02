النائب العام يبحث مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر اتفاقات عمل جديدة وفد أمريكي يصل حضرموت لمناقشة هجوم الحوثيين على ميناء الضبة النفطي عاجل: نص كلمة الرئيس العليمي أمام القمة العربية ومضمون الطلب الذي تقدم به ووضعه على القادة والزعماء العرب من ضمنها تصعيد حوثي خطير.. أبرز الملفات التي بحثها رئيس الحكومة مع بعثة وسفراء الإتحاد الأوروبي في اليمن مليشيا الحوثي تهاجم مواقع الجيش بالطائرات المسيرة واندلاع اشتباكات في عدة جبهات اليمن ضمن 5 دول هي الأكثر خطورة في العالم بالنسبة للصحفيين روسيا تسبق العراق والسعودية في الهند كندا تعلن عن حاجتها لنصف مليون مهاجر سنويا إلى عام 2025 وتفتح باب التسجيل دولة تملك أفضل الطائرات المقاتلة ولا تملك الطيارين الأجهرة الأمنية تكشف عن مخطط حوثي إرهابي في محافظة شبوة
التقى محافظ حضرموت اليمنية، مبخوت مبارك بن ماضي ، بمدينة المكلا عاصمة المحافظة، وفد فريق الشؤون المدنية بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد نحو أسبوعين على هجوم الحوثيين لميناء الضبة النفطي.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان “هجوم الحوثيين الأخير على ميناء الضبة النفطي، وجهود مكافحة الإرهاب، وتأمين حركة الملاحة البحرية، والتنسيق المتبادل بين اليمن والولايات المتحدة لدعم الأمن والاستقرار في حضرموت.
وقال محافظ حضرموت، إن “الضربات المسيّرة مؤخرًا على ميناء الضبة من قبل مليشيات الحوثي، تستهدف بالدرجة الأولى الإضرار بالبنية التحتية للاقتصاد الوطني، وشلّ الحركة الملاحية في البحر العربي والبحر الأحمر والملاحة الدولية، متطلعًا الى تعزيز الأمن في المحافظة”.
من جانبه، أشاد رئيس فريق الشؤون المدنية بالولايات المتحدة الأمريكية الرائد كيفن، بالاستقرار الذي تنعم به حضرموت، مثمنًا جهود السلطة المحلية في التئام أبناء المحافظة في جميع المديريات.
وأعرب المسؤول الأمريكي، عن حرص الولايات المتحدة لديمومة الاستقرار في حضرموت والتنسيق المتبادل لدعم الأمن في المحافظة.