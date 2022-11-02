مليشيا الحوثي تهاجم مواقع الجيش بالطائرات المسيرة واندلاع اشتباكات في عدة جبهات

الأربعاء 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تعز

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هاجمت جماعة الحوثي المسلحة، اليوم الأربعاء، بالطائرات المسيرة مواقع للجيش الوطني بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، كما اندلعت اشتباكات متفرقة على الارض.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري في بيان مقتضب، إن جماعة الحوثي استهدفت بالطائرات المسيرة المفخخة مواقع الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة الشقب التابعة لمديرية صبر الموادم جنوب شرق المدينة”.

كما استهدفت الطائرات الحوثية المسيرة مواقع أخرى في جبهتي الكدحة ومقبنة والجبهة الغربية للمدينة الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية، وفقاً لذات المصدر.

وشهدت عدة جبهات بمحافظة تعز، الليلة الماضية، مواجهات متقطعة استمرت حتى فجر اليوم، بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأفاد المركز الإعلامي لمحور تعز في بيان ، بتجدد المواجهات العسكرية بين أبطال الجيش والمقاومة الشعبية من جهة والمليشيا الإرهابية من جهة أخرى، في الجبهات الشرقية والغربية والشمالية المحيطة بمدينة تعز جرى خلالها استخدام مختلف الأسلحة.