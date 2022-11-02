روسيا تسبق العراق والسعودية في الهند

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أفادت بيانات من شركة تحليلات النفط "فورتيكس"، بأن روسيا أصبحت أكبر مورد للنفط للهند في أكتوبر الماضي، وتجاوزت موردين تقليديين للهند، مثل العراق والسعودية.
ونقلت صحيفة "إيكونوميك تايمز" عن بيانات لشركة "فورتيكس" ورد فيها: "في أكتوبر 2022 صدرت روسيا 946 ألف برميل نفط يوميا إلى الهند، ما يشكل 22% من إجمالي واردات النفط الخام في الهند، فيما استحوذ العراق على 20.5% من شحنات أكتوبر للهند والسعودية على 16%".
ووفقا للبيانات فقد ارتفع الحجم الإجمالي لواردات الهند من النفط الخام الشهر الماضي (أكتوبر) مقارنة بشهر سبتمبر بنسبة 5%، أما إمدادات النفط من روسيا إلى الهند فقد صعدت بنسبة 8%.
وأظهرت البيانات أن الهند استوردت للمرة الأولى نفطا عبر البحر من روسيا أكثر مما استوردته منها دول الاتحاد الأوروبي ككل