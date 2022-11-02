كندا تعلن عن حاجتها لنصف مليون مهاجر سنويا إلى عام 2025 وتفتح باب التسجيل

الأربعاء 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2022 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن وزير الهجرة الكندي، شون فريزر، أن كندا ستعزز أهدافها المتعلقة بالهجرة، معربا عن أمله باستقبال أعداد قياسية من الوافدين الجدد لمعالجة مشكلة نقص العمالة في البلاد.

وقال فرايزر خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء: "كندا بحاجة لمزيد من الناس".

وتتجه شريحة كبيرة من السكان في كندا إلى سن التقاعد، فوفقا لإحصاءات سكانية صدرت مؤخرا يراوح سن كل شخص من أصل سبعة في كندا بين 55 و64 عاما.

كما تواجه الشركات الكندية أكبر أزمة عمالة على الإطلاق، حيث تم تسجيل مليون وظيفة شاغرة في شهر مارس.

وأضاف فرايزر "يتفهم الكنديون الحاجة إلى الاستمرار في زيادة عدد سكاننا إذا أردنا تلبية احتياجاتنا من القوى العاملة".

والعام الماضي استقبلت كندا أكثر من 405 آلاف مهاجر، وهو أكبر عدد على الإطلاق في عام واحد.

وأشار فريزر إلى أن الحكومة تأمل أن يصل العدد هذا العام إلى 431 ألف مهاجر.

كما عدلت الحكومة الكندية أهدافها للعام المقبل برفع الزيادة المتوقعة من الوافدين إلى 465 ألف مهاجر، و485 ألف مهاجر عام 2024، و500 ألف عام 2025.

واستقر في كندا 1,3 مليون مهاجر جديد بالإجمال بين عامي 2016 و2021.

وقال فرايزر إنه بحلول عام 2025 سيكون الهدف أكثر من 60 في المئة من إجمالي المقبولين من المهاجرين لأسباب اقتصادية.

وتهدف كندا أيضا إلى لم شمل المزيد من العائلات بشكل أسرع، ولكنها تستقبل عددا أقل من اللاجئين.

ووفقا لإحصاء سكاني عام 2021، نما عدد سكان كندا إلى 39 مليون نسمة، وشخص واحد من كل أربعة مولود في الخارج