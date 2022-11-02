الأجهرة الأمنية تكشف عن مخطط حوثي إرهابي في محافظة شبوة

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أعلنت الأجهزة الأمنية ، القبض على خلية إرهابية تابعة لميليشيات الحوثي، خططت لاستهداف قيادات سياسية وعسكرية وأمنية، وأخرى تابعة لتحالف دعم الشرعي بقيادة السعودية، في محافظة شبوة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، نقلاً عن مصدر أمني قوله إن "الأجهزة الأمنية في محافظة شبوة، ضبطت خلية إرهابية للحوثيين كانت تعد لتنفيذ عمليات إجرامية تستهدف عدداً من قيادات المحافظة من بينها المحافظ عوض الوزير العولقي وعدداً من قيادات التحالف العربي وقوات دفاع شبوة وألوية العمالقة والقيادات العسكرية والأمنية".
وأضافت أن "خلية الحوثيين زرعت، خلال أكتوبر المنصرم، عبوتين ناسفتين، استهدفت الأولى آلية للواء المهام في قوات ألوية العمالقة بمدينة عتق أسفر انفجارها عن إصابة سائقها وباعة متجولين، فيما استهدفت الأخرى آلية كان على متنه مدير أمن سابق في المحافظة، وأسفرت عن مقتل نجله وإصابة 3، وإلحاق أضرار مادية بمحال ومنازل".
وذكرت أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من اكتشاف وتفكيك عدد من العبوات الناسفة