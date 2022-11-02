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صلاح هدافًا بأسوأ مواسم ليفربول

الأربعاء 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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فاز فريق ليفربول الإنجليزي بصعوبة، مساء الثلاثاء، على ضيفه نابولي الإيطالي بهدفين دون رد أحرزهما النجم المصري محمد صلاح والمهاجم داروين نونيز ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
هداف دوري الأبطال

بهدف صلاح، أصبح قائد المنتخب المصري، هداف دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، برصيد 7 أهداف، متفوقًا على الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، صاحب الـ6 أهداف.
صدارة المجموعة

بهذه النتيجة خسر ليفربول صدارة مجموعته بدوري أبطال أوروبا فيما تصدر نابولي ترتيب المجموعة بفارق المواجهات المباشرة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 15 محتلًا المركز الثاني، وبفارق الأهداف في المواجهات المباشرة مع نابولي المتصدر بنفس الرصيد من النقاط.

وبذلك صعد نابولي وليفربول إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
تاسع بريميرليج

لكن على مستوى الدوري الإنجليزي البريميرليج؛ فيعاني الريدز بتحقيقه 4 فوز، و4 تعادل، و4 هزائم، محققًا 16 نقطة من 12 مباراة بالبريميرليج، ويقبع الفريق في المركز التاسع.

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