جامعة الدول العربية تعلن مواصلة دعمها للحكومة الشرعية وتؤكد :ما يفعله الحوثيون في اليمن أبلغ مثال على التدخل الإيراني 

الأربعاء 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن ما يقوم به الحوثيون في اليمن هو أبلغ مثال على التدخل الإيراني في الشأن العربي.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح القمة العربية 31 التي تستضيفها الجزائر، بمشاركة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

وأكد أبو الغيط، أن مليشيا الحوثي تواصل مراوغتها، وعرقلة الحل السياسي في اليمن.

وجدد أمين عام جامعة الدول العربية التأكيد على مواصل دعم الحكومة الشرعية، وكذا الشعب اليمني لمواجهة أزماته.

وكان الرئيس العليمي قد شارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الحادية والثلاثين التي تستضيفها الجمهورية الجزائرية.

ومن المقرر ان يلقي الرئيس العليمي كلمة اليمن الى القمة غدا الاربعاء يتحدث فيها حول مستجدات الوضع الداخلي، والجهد العربي المطلوب لتخفيف معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في الامن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة.

ويضم الوفد اليمني، مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية الدكتور احمد بن مبارك، ووزير الصناعة محمد الاشول، ومندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية رياض العكبري، وسفير اليمن في الجزائر علي اليزيدي.