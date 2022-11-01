تأهب سعودي أمريكي بعد تحذير من هجوم إيراني وشيك

الثلاثاء 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين سعوديين وأمريكيين قولهم، إن الولايات المتحدة والمملكة السعودية في حالة تأهب قصوى بعد تحذير من هجوم إيراني وشيك.

تأهب سعودي أمريكي

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن الرياض تبادلت معلومات مع واشنطن تحذر من هجوم إيراني وشيك على أهداف بالمملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن “الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء التهديدات من إيران ضد المملكة العربية السعودية، ولا تزال على اتصال بالسعوديين”.

وأضاف: “نحن قلقون من صورة التهديد، ونبقى على اتصال دائم من خلال القنوات العسكرية والاستخباراتية مع السعوديين، ولن نتردد في العمل للدفاع عن مصالحنا وشركائنا في المنطقة”.

وذكرت الصحيفة الأميركية أن السعودية والولايات المتحدة وعدة دول مجاورة رفعت مستوى التأهب لقواتها العسكرية، استجابة للتحذير، على حد قول المسؤولين، الذين لم يقدموا المزيد من التفاصيل عن المعلومات السعودية.

ونقلت “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين سعوديين قولهم إن إيران تستعد لشن هجمات على كل من المملكة وأربيل بالعراق، في محاولة لصرف الانتباه عن الاحتجاجات الداخلية التي تعصف بإيران منذ سبتمبر.



ولفتت الصحيفة إلى أن إيران هاجمت بالفعل شمال العراق بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المسلحة منذ أواخر سبتمبر، وأسقطت طائرة حربية أميركية إحداها أثناء توجهها نحو مدينة أربيل، حيث تتمركز القوات الأميركية. وألقت طهران علناً ​​باللوم على الجماعات الانفصالية الكردية الإيرانية المتمركزة هناك في إثارة الاضطرابات في الداخل الإيراني.