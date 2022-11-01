تأهب سعودي أمريكي بعد تحذير من هجوم إيراني وشيك انطلاق اعمال القمة العربية بمشاركة قادة 17 دولة في الجزائر وثائق مسربة تكشف عن مرضين خطيرين يعاني منهما بوتين اليابان تستنكر الهجوم الارهابي الحوثي على ميناء الضبة النفطي أمريكا تتعهد بمواصلة دعمها للحكومة الشرعية 20 قراراً في القمة العربية بالجزائر... وهذه أبرز محاورها اشتباك بين المغرب والجزائر عشية القمة... والرباط تعلن عدم حضور الملك 65 حقيبة مهنية لخريجات دورات تحسين سبل العيش في مأرب ضبط خلية ارهابية تابعة لميليشيا الحوثي كانت تستعد لتنفيذ سلسلة من الاغتيالات ماذا تعرف عن مؤسس وصاحب فكرة كأس العالم وأول كأس صنعها من ماله الخاص؟
انطلقت مساء الثلاثاء في العاصمة الجزائرية اعمال القمة العربية الواحد والثلاثين بمشاركة 17 من القادة العرب بينهم رؤساء اليمن ومصر وفلسطين وموريتانيا والعراق وتونس وجزر القمر والصومال وجيبوتي والسودان وامير قطر.
فيما اعتذر عن المشاركة في القمة العاهل المغربي الملك محمد السادس ل"اعتبارات إقليمية"، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان " لأسباب صحية"، والتي تنعقد تحت شعار" لمّ الشمل"، بعد انقطاع دام 3 سنوات، بسبب كورونا. وأعلن الديوان الملكي الأردني أن ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني سيشارك في القمة نيابة عن الملك عبد الله الثاني.
وقالت وثيقة "إعلان الجزائر"، إن القادة والزعماء العرب المشاركون في القمة سيناقشوا على مدى يومين، عدد من الملفات تتصدرها القضية الفلسطينية والأزمات العربية في اليمن وسوريا والعراق ولبنان وليبيا، والقضايا المتعلقة بتوحيد الصف العربي ولم الشمل لمواجهة المتغيرات الدولية الجديدة، وإصلاح الجامعة العربية وتحقيق الأمن الغذائي العربي في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية بسبب الحرب في أوكرانيا و"مخلفات" جائحة فيروس كورونا.