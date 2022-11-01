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انطلاق اعمال القمة العربية بمشاركة قادة 17 دولة في الجزائر

الثلاثاء 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات
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انطلقت مساء الثلاثاء في العاصمة الجزائرية اعمال القمة العربية الواحد والثلاثين بمشاركة 17 من القادة العرب بينهم رؤساء اليمن ومصر وفلسطين وموريتانيا والعراق وتونس وجزر القمر والصومال وجيبوتي والسودان وامير قطر.

فيما اعتذر عن المشاركة في القمة العاهل المغربي الملك محمد السادس ل"اعتبارات إقليمية"، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان " لأسباب صحية"، والتي تنعقد تحت شعار" لمّ الشمل"، بعد انقطاع دام 3 سنوات، بسبب كورونا. وأعلن الديوان الملكي الأردني أن ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني سيشارك في القمة نيابة عن الملك عبد الله الثاني.

وقالت وثيقة "إعلان الجزائر"، إن القادة والزعماء العرب المشاركون في القمة سيناقشوا على مدى يومين، عدد من الملفات تتصدرها القضية الفلسطينية والأزمات العربية في اليمن وسوريا والعراق ولبنان وليبيا، والقضايا المتعلقة بتوحيد الصف العربي ولم الشمل لمواجهة المتغيرات الدولية الجديدة، وإصلاح الجامعة العربية وتحقيق الأمن الغذائي العربي في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية بسبب الحرب في أوكرانيا و"مخلفات" جائحة فيروس كورونا.

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