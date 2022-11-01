وثائق مسربة تكشف عن مرضين خطيرين يعاني منهما بوتين

الثلاثاء 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أفادت صحيفة بريطانية، اليوم الثلاثاء، بأن “وثائق استخباراتية مسربة” أكدت إصابة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمرضين خطيرين، فيما أصدر زعيم الكرملين قراراً مفاجئاً يخص الدول “غير الصديقة” لروسيا.





وثائق مسربة تكشف مرض بوتين

بحسب صحيفة ذا صن البريطانية، أظهرت رسائل البريد الإلكتروني، أن “مصدراً استخباراتياً روسياً مقرباً من الكرملين، أكد إصابة بوتين بمرحلة مبكرة من مرض باركنسون وسرطان البنكرياس”.

وقال أحد المطلعين على أجهزة الأمن الروسية في البريد الإلكتروني: “يمكنني أن أؤكد أنه تم تشخيص حالته بأنه مصاب بمرض باركنسون في مراحله المبكرة، لكنه يتقدم بالفعل”، مضيفاً “سيتم إنكار هذه الحقيقة بكل طريقة ممكنة وإخفائها”.

وتابع: “الرئيس الروسي يتلقى بانتظام جميع أنواع المنشطات الثقيلة والحقن المبتكرة لتسكين الآلام ولوقف انتشار سرطان البنكرياس الذي تم تشخيصه مؤخراً بأنه مصاب به”.

وأردف: “المرض لا يسبب الكثير من الألم فحسب، بل يعاني بوتين من حالة انتفاخ في الوجه وآثار جانبية أخرى، بما في ذلك هفوات الذاكرة”.

بحسب المصدر “هناك شائعات في دائرته المقربة، بأنه بالإضافة إلى سرطان البنكرياس، الذي ينتشر تدريجياً، فإن زعيم الكرملين مصاب أيضاً بسرطان البروستاتا”.

علامات في يد بوتين

والأسبوع الماضي، سلطت وسائل إعلام عالمية الضوء على مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، يظهر فيه بوتين وهو يمسك ذراع جندي روسي من قوات الاحتياط بيده التي ظهر عليها “علامات واضحة في الوريد”.

عقب ذلك تناقل نشطاء عبر موقع تويتر مجموعة صور ترصد الواقعة، مشيرين إلى أن تلك العلامات تكشف خضوع الرئيس الروسي للعلاج من مرض السرطان.



ووفقاً لتقرير سابق لمجلة “نيوزويك”، فإن التكهنات حول تدهور صحة بوتيـن، زادت بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير، بينما نفى الكرملين مراراً هذه المزاعم وأكد أن “كل شيء على ما يرام”.

وكان رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، تحدث في مايو/أيار، عن معاناة “الرئيس الروسي بدنياً ونفسياً”، مشيراً إلى أنه كان “مريضاً جداً ويعاني أمراضاً عدة في الوقت نفسه بينها السرطان”.

ويتفق الخبراء على أن بوتين يبدو بصحة جيدة على الرغم من التقارير التي تشير إلى عكس ذلك، وفقاً لتقرير لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية.

بوتين يصدر قراراً مفاجئاً

على صعيدٍ آخر، أوعز الرئيس الروسي، مساء الثلاثاء، للحكومة ووزارتي الخارجية والداخلية وجهاز الأمن الفيدرالي بإعداد مقترحات لإنشاء نظام لدخول الأجانب إلى روسيا بدون تأشيرات دون مبدأ المعاملة بالمثل.

وجاء في قائمة التعليمات التي أعقبت اجتماع هيئة رئاسة مجلس الدولة: “إعداد وتقديم مقترحات لإنشاء نظام لدخول مواطنين أجانب بدون تأشيرة إلى روسيا للسياحة والأعمال التجارية والأغراض التعليمية، وكذلك للمشاركة في الألعاب الرياضية والأحداث الثقافية (بغض النظر عن مبدأ المعاملة بالمثل)”.

وذكرت القائمة أيضاً أن الرئيس الروسي أمر “بإعداد وتقديم مقترحات لتجديد التأشيرة الإلكترونية لمواطني الدول الأجنبية غير المدرجة في قائمة الدول غير الصديقة التي ترتكب أعمالاً غير ودية ضد روسيا والكيانات القانونية والأفراد الروس”.

كما أوعز زعيم الكرملين للحكومة، إلى جانب وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الفيدرالي، بالنظر في زيادة حركة الطيران مع الدول غير المدرجة في قائمة الدول غير الصديقة.