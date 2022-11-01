اليابان تستنكر الهجوم الارهابي الحوثي على ميناء الضبة النفطي

الثلاثاء 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات

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استنكر القائم بأعمال السفارة اليابانية لدى اليمن كازوهيرو هيجاشي، هجوم جماعة الحوثي الارهابية بطائرات مسيرة على ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت قبل عدة ايام.



وقال كازوهيرو إن الهجوم يزيد من خطر تصعيد الصراع والمعاناة الإنسانية في اليمن ويهدد عملية السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة"، وفقا لما نشرته وكالة سبأ الرسمية.



وأكد أن اليابان ستضل تدعم الشعب اليمني والجهود الرامية الى السلام ووقف إطلاق النار في اليمن.



وطالب الجميع وخصوصا ميليشيات الحوثي بالاصغاء لصوت الشعب والمجتمع الدولي الداعي الى السلام، معبرا عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق لتجديد الهدنة في اليمن في الثاني من أكتوبر على الرغم من الجهود التي تم بذلها لذلك.