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أمريكا تتعهد بمواصلة دعمها للحكومة الشرعية

الثلاثاء 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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أكد السفير الامريكي لدى اليمن ستيفين فاجن التزام بلاده بدعم اليمن من أجل إعادة الاستقرار والسلام ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
 
جاء ذلك خلال لقائه وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب الثلاثاء، بمعية المدير القطري للوكالة الامريكية للتنمية الدولية في اليمن كيمبرلي بيل، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
 
وبحث اللقاء التدخلات التنموية للوكالة في عدد من القطاعات في البلاد التي تشهد حربا منذ ثماني سنوات.
 
بدروها أكدت المديرة القطرية للوكالة كيمبرلي بيل حرص الوكالة على تعزيز التعاون مع وزارة التخطيط في دعم الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي على المدى المتوسط و دعم توفير الاحصائيات والمعلومات اللازمة التي تعزز من إعداد الأولويات والمشاريع الخاصة بإنتاج الغذاء في قطاعات الزراعة والأسماك والاعتماد على السوق المحلي.
 

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