65 حقيبة مهنية لخريجات دورات تحسين سبل العيش في مأرب

الثلاثاء 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بمحافظة مأرب 65 حقيبة مهنية لنساء من النازحات والمجتمع المضيف جرى تدريبهن وإكسباهن مهارات في ثلاث مهن حرفية.

ويأتي تسليم الحقائب في إطار مشروع دعم وتمكين الشباب والشابات لتحسين سبل العيش الذي تنفذه مؤسسة إئتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، حيث جرى تسليم 25 حقيبة في مجال الخياطة والتطريز و 20 حقيبة في مجال صناعة المعجنات، و 20 حقيبة في مجال الكوافير، بمعدل حقيبة لكل متدربة.

وخلال التسليم أكد وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح على أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع لتأهيل النساء والشباب من النازحين والمجتمع المضيف في اكتساب حرف ومهن تمكنهم من الانتقال من مرحلة متلقي المساعدة إلى مرحلة العمل والانتاج والاندماج في سوق العمل وتحسين سبل العيش لهم ولأسرهم.

وأكد على أهمية التركيز على مثل هذه المشاريع التي تعمل على تنمية الانسان وقدراته وتمكينه من الانطلاق لتحقيق طموحاته والتغلب على صعوبات الحياة المعيشية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن جراء الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران على الشعب ومقدراته وتدميرها بشكل ممنهج كل سبل العيش والحياة، وتشريدها الأسر والعوائل من منازلهم وقراهم وأعمالهم.

وثمن الوكيل مفتاح الدعم الانساني للملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للاغاثة من خلال التدخلات والأعمال الإنسانية التي تنفذها في مأرب خاصة واليمن بشكل عام للتخفيف من معاناة الشعب اليمني والنازحين على وجه الخصوص..