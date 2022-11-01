ضبط خلية ارهابية تابعة لميليشيا الحوثي كانت تستعد لتنفيذ سلسلة من الاغتيالات

الثلاثاء 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة شبوة، خلية إرهابية حوثية كانت تعد لتنفيذ عمليات إجرامية تستهدف عدد من قيادات المحافظة من بينها قيادات في السلطة المحلية وعدد من قيادات التحالف العربي وقوات دفاع شبوة والوية العمالقة والقيادات العسكرية والأمنية.

وأوضح مصدر أمني مسئول لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الخلية الحوثية قامت خلال أكتوبر المنصرم بزرع عبوتين ناسفتين الأولى استهدفت طقم تابع للواء المهام في قوات الوية العمالقة بمدينة عتق وأسفر انفجارها عن إصابة سائق الطقم وباعة متجولين، إضافة إلى أضرار مادية في سيارات المواطنين.

كما قامت الخلية في العشرين من نفس الشهر بتفجير عبوة ناسفة أخرى وضعت على ناصية الطريق بشارع الشهيد قطن واستهدفت طقم تابع لكتيبة الشهيد قطن كان على متنه مدير أمن سابق بالمحافظة وأسفرت عن استشهاد نجله وإصابة ثلاثة أخرين والحاق أضرار مادية بمحلات ومنازل المواطنين في الوقت الذي تمكنت فيه الأجهزة الأمنية من إكتشاف وتفكيك عدد من العبوات الناسفة.